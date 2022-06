Mikel Landa onthult programma richting Vuelta

Mikel Landa heeft bekendgemaakt hoe zijn programma tot en met de Vuelta eruit gaat zien. De Bask slaat dit weekend de Spaanse kampioenschappen over om wat extra rust te pakken na de Giro d’Italia, daarna rijdt hij wel de Clásica San Sebastián en de Ronde van Burgos. Allemaal in aanloop naar de Vuelta.

“Ik ben moe na de Giro”, geeft Landa aan in gesprek met AS. “Dus ik heb niet de conditie om zondag te koersen. De Tour sla ik vervolgens ook over, zoals aan het begin van het jaar is afgesproken. De Vuelta is mijn grote doel nog.”

Landa heeft al een etappe uit de Vuelta verkend, die van 23 augustus tussen Vitoria en Laguardia. De etappe gaat over bekend terrein voor de Bask en dus wil hij daar scoren. “Een hele lastige rit. We komen dan net uit Nederland, dus iedereen zal gemotiveerd zijn om die rit te winnen.”

De 32-jarige Landa is dit jaar overigens bezig aan een uitstekend seizoen. Zo eindigde hij als derde in de Tirreno-Adriatico en derde in de Giro d’Italia.