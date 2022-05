Mikel Landa denkt na succesvolle Giro toch aan Vuelta-deelname

Mikel Landa twijfelt over zijn deelname aan de komende Tour de France. De Spaanse klimmer van Bahrain Victorious speelt, na zijn derde plaats in de Giro d’Italia, met het idee om de Franse ronde te skippen ten faveure van de Vuelta a España.

Landa laat in gesprek met Cyclingnews weten dat hij eraan denkt om zijn plannen te wijzigen. De 32-jarige coureur stond vijf keer eerder aan de start van zijn thuisronde, maar wist nog nooit een goed klassement te rijden in de Vuelta. Landa won zeven jaar geleden wel een zware bergetappe in de Ronde van Spanje en maakte dat jaar ook indruk als ‘meesterknecht’ van zijn toenmalige ploeggenoot en latere eindwinnaar Fabio Aru.

In de Tour de France was Landa de voorbije jaren wel succesvol als klassementsman. In de periode 2017-2020 werd hij achtereenvolgens vierde, zevende, zesde en vierde in het algemeen klassement. In 2017 en 2019 had hij al de Giro d’Italia in de benen.

Landa eindigde afgelopen zondag voor de tweede keer in zijn carrière op het eindpodium van een Grote Ronde. De kopman van Bahrain Victorious finishte, net als in 2015, als derde in het eindklassement van de Giro. Landa moest alleen zijn meerdere erkennen in eindwinnaar Jai Hindley en runner-up Richard Carapaz.