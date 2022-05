Mikel Landa beperkt schade: “Tijd verloren, maar doen nog mee om de eindzege”

Mikel Landa kende zaterdag, in de rit naar Turijn, niet de beste dag uit zijn carrière. De Spanjaard kon in de finale niet mee met zijn directe concurrenten voor de roze trui, maar Landa wist de schade te beperken en doet na veertien etappes nog volop mee voor de eindoverwinning.

Over de veertiende etappe naar Turijn zal nog lang worden nagepraat. De mannen van BORA-hansgrohe besloten de wedstrijd al vroeg open te breken, waardoor de etappe iets weg had van een sportief slagveld. De verschillen aan de streep waren immens. Zo verloor Alejandro Valverde meer dan acht minuten, kreeg Guillaume Martin een dreun van jewelste en kan er een streep door de klassementsambities van onder meer Hugh Carthy.

Met dank aan Bilbao

Ook Landa moest tijd prijsgeven in de finale naar Turijn, maar hield de schade beperkt. De renner van Bahrain Victorious kwam als zevende binnen, samen met zijn ploegmaat en mede-kopman Pello Bilbao, op 36 seconden van zijn grootste concurrenten Richard Carapaz en Jai Hindley. “Het was echt een loodzware etappe, al van bij de start. BORA-hansgrohe nam op een gegeven moment de controle en trok hard door, zowel bergop als bergaf”, doet Landa zijn verhaal bij Velonews.

“In de finale voelde ik me niet meer zo goed. Gelukkig had ik Pello (Bilbao, red.) nog bij me en hij wist de schade te beperken. Daar moet ik hem voor bedanken. We hebben slechts een halve minuut verloren en doen dus nog altijd mee voor de eindzege”, aldus Landa, die nu vierde staat in het algemeen klassement. Het verschil tussen Carapaz en Landa is nu 59 seconden in het voordeel van de Ecuadoraanse rozetruidrager.