Giro 2022: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de rit naar Turijn

De veertiende etappe van de Giro d’Italia heeft het klassement op zijn kop gezet. In een gedenkwaardige rit verloor Juan Pedro López na ruim een week in het roze het felbegeerde kleinood. Richard Carapaz is de nieuwe leider, maar de Ecuadoraan voelt de hete adem van enkele concurrenten in zijn nek. WielerFlits zet de verschillen tussen alle favorieten op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 14 van de Giro d’Italia

1. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) in 58u21m28s

2. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) op 7s – ten opzichte van Carapaz

3. João Almeida (UAE Emirates) op 30s

4. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 59s

5. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) op 1m01s

6. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 1m52s

7. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 1m58s

8. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) op 2m58s

9. Juan Pedro López (Trek-Segafredo) op 4m04s

10. Alejandro Valverde (Movistar) op 9m06s

11. Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) op 9m16s

12. Guillaume Martin (Cofidis) op 9m44s

13. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 10m34s

14. Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco) op 11m28s

15. Thymen Arensman (Team DSM) op 11m47s

16. Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) op 16m46s

17. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) op 18m44s

18. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) op 19m57s

19. Sam Oomen (Jumbo-Visma) op 20m43s

20. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 21m18s

22. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) op 23m34s

27. Iván Sosa (Movistar) op 34m05s

33. Richie Porte (INEOS Grenadiers) op 48m06s

Opgave: Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan), Romain Bardet (Team DSM), Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)