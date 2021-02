‘Mikel Landa begint seizoen in Trofeo Laigueglia’

Mikel Landa zal aankomende woensdag zijn seizoensdebuut maken in de Trofeo Laigueglia, zo meldt het Spaanse AS. De renner van Bahrain Victorious moest terug naar de tekentafel na het uitstellen van de Ruta del Sol.

De 31-jarige Landa zal na de Trofeo Laigueglia enkele etappes van de komende Giro d’Italia verkennen, om vervolgens nog deel te nemen aan de GP Industria & Artigianato van zondag 7 maart. In april zal de Spanjaard ook nog meedoen aan de Ronde van het Baskenland.

Landa, die zich dit seizoen richt op de Giro en de Tour de France, is niet de enige grote naam op de voorlopige startlijst van de Trofeo Laigueglia. Ook Nairo Quintana, Bauke Mollema, Thibaut Pinot, Egan Bernal, Michal Kwiatkowski en Omloop Het Nieuwsblad-winnaar Davide Ballerini staan op de voorlopige deelnemerslijst.

Vorig jaar ging de zege in de Trofeo Laigueglia naar Giulio Ciccone. De Italiaan is ook dit jaar weer van de partij in het tenue van Trek-Segafredo.