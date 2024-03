dinsdag 19 maart 2024 om 17:53

Mikel Landa (2e) na eerste Catalaanse klimconfrontatie: “Beter dan verwacht”

Het was allemaal in de schaduw van de ongenaakbare Tadej Pogacar, maar Mikel Landa eindigde vandaag wel keurig als tweede in de eerste bergetappe van de Ronde van Catalonië. En daar is de Baskische klimmer zelf erg tevreden mee. “Ik had al een tijdje niet meer gekoerst.”

Landa kwam sinds de Volta ao Algarve (14-18 februari) niet meer in actie, maar liet zich wel meteen zien in de eerste klimconfrontatie in de Ronde van Catalonië. Tegen ritwinnaar Pogacar bleek geen kruid gewassen, maar Landa knokte zich in de achtergrond wel naar een tweede plaats in de daguitslag, vlak voor Aleksandr Vlasov.

“Ik ben heel tevreden, zeker omdat ik al een tijdje niet meer had gekoerst”, keek de renner van Soudal Quick-Step na afloop voor de camera van Cycling Pro Net terug op de rit. “Ik wilde het eigenlijk dag voor dag bekijken, maar ben beter dan verwacht.”

Landa wist zich dus te onderscheiden op weg naar Vallter 2000, maar dit ging niet van harte. “Het was vandaag echt koud. Ik had in de finale last van mijn handen. Het is duidelijk dat Pogacar de sterkste is. Ik zou natuurlijk graag een etappe winnen en op het podium eindigen. Maar het is zaak om het dag voor dag te bekijken”, besluit de ervaren klimmer.