Mike Teunissen: “Voelde dat de andere mannen beter waren” zaterdag 29 februari 2020 om 19:07

Tot dertig kilometer van de finish leek alles goed te gaan voor Mike Teunissen, maar in het slot van Omloop Het Nieuwsblad kwam hij net tekort om zijn medekoplopers te volgen. “Toen heb ik aangegeven dat ze zoveel mogelijk achter me moesten gaan koersen en dat ik het vooraan een beetje ging proberen te ontregelen”, zei Teunissen na afloop, die uiteindelijk als zesde eindigde.

Voor Teunissen was het zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Afgelopen week bivakkeerde hij nog met ploeggenoten op hoogtestage op Tenerife. “Maar in zo’n zware koers met zo’n finale weet je ook dat als je gevoel wat minder wordt, je daar niet zomaar meer doorheen gaat komen. Het is fijn dat we zo goed meedoen in de koers, maar je komt hier niet naartoe om gelost te worden.”

Wil je niets missen? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal!