Mike Teunissen verliest bijna minuut in tijdrit: “Ben flink verkouden geweest”

Mike Teunissen was na de eerste rit de grootste troef van Jumbo-Visma voor een goed klassement in de Benelux Tour, maar de Limburger verloor in de tijdrit door Lelystad een kleine minuut. Daardoor is Teunissen gezakt naar de zeventiende plek in het klassement. “Het was niet zo goed, niet goed genoeg in ieder geval”, vertelt hij aan WielerFlits.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

“Ik kreeg lastig lucht”, legt Teunissen uit na afloop van zijn 11,1 kilometer lange tijdrit. “Ik ben afgelopen week flink verkouden geweest. Gisteren ging het eigenlijk heel goed, maar vandaag had ik daar meer last van. Ik voelde dat ik in het tweede stuk echt stilviel, en dan weet je dat je veel tijd gaat verliezen.”

“Natuurlijk is dat balen”, gaat de voorjaarsrenner verder. Volgens hem is het klassement nu in een eerste plooi gevallen. “Zo’n beetje alle klassementsmannen zaten gisteren wel mee, dus ik denk dat het na vandaag een reëel beeld is. Gisteren was hoe het was, en nu weten we meer.”

Het strijdplan van Teunissen (nu zeventiende op 52 seconden van klassementsleider Stefan Bissegger, red.) en Jumbo-Visma zal niet veel veranderen de komende dagen in de Benelux Tour. “Of je nu twintig of veertig seconden verliest, dat maakt niet zoveel uit. Je zal ergens tijd moeten winnen”, kijkt hij vooruit. “In principe verandert er vrij weinig, alleen sta ik wat verder in.”