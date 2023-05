Mike Teunissen sprint naar zege in eerste etappe Tour of Norway, Jordi Meeus derde

Mike Teunissen heeft de eerste etappe in de Tour of Norway gewonnen. De Nederlander van Intermarché-Circus-Wanty liet de Deen Tobias Lund Andresen (DSM) en de Belg Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) achter zich. Ben Tulett (INEOS Grenadiers) blijft leider in het klassement.

Door slecht weer was de eerste rit in lijn ingekort van 207 naar slechts 85 kilometer. De beklimming naar Seljestadjuvet (18 km aan 5,9%) viel hierdoor weg. De enige gecategoriseerde beklimming die overbleef was de klim naar Bykleheivegen (3,5 km aan 7,4%), waana het nog 25 kilometer naar de streep in Hovden was. Ook vanuit de start liep het echter al zo’n tien kilometer lang stevig omhoog.

In de eerste oplopende kilometers werden verschillende pogingen gedaan om een kopgroep op te zetten. Een groep van vier met onder andere de Nederlander Tim van Dijke van Jumbo-Visma leek even de ruimte te krijgen, maar werd later toch ingerekend. Toen er op de top van de eerste klim nog geen vlucht was gevormd leek het duidelijk dat een compleet peloton aan de klim naar Bykleheivegen zou beginnen.

Jumbo-Visma bepaalde het tempo op deze beklimming. Op een krappe twee kilometer van de top viel de Duitser Marco Brenner van DSM aan. Hij sloeg een gaatje en passeerde als eerste de top. Daarna werd de 20-jarige renner echter weer ingerekend door het uitgedunde peloton, waar INEOS Grenadiers, de ploeg van klassementsleider Ben Tulett, de kop had overgenomen.

In het peloton bleef het verder rustig en mochten de renners zich gaan opmaken voor de groepssprint. BORA-hansgrohe bereidde de sprint voor in dienst van Meeus, maar Teunissen toonde zich de snelste en liet Andresen en Meeus achter zich en pakte zo zijn eerste overwinning sinds zijn etappewinst in de Tour de France in 2019. De leiderstrui van Tulett kwam niet in gevaar.