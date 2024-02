Mike Teunissen op zoek naar oude gevoel: “We hebben gezien dat bevestigen lastig is”

Video Bij Mike Teunissen kriebelt het wel voor het begin van de klassieke campagne. “Iedereen heeft tegenwoordig al een koersdag of zeven à acht in de benen. Een opener is het dus niet meer. Het is een beetje sentiment, maar wel de opener van het klassieke voorjaar”, zegt hij bij de start van de Omloop Het Nieuwsblad voor onze camera.

‘Dit is wel een speciale dag. Het moet prikkelen, anders moet je maar in UAE Tour gaan koersen. De klassiekers zijn de mooiste koersen. Zeker voor het type renner dat ik ben. In meer dan de helft van de koersen heb je een ondersteunende rol. Dan is het wachten tot je gelost wordt, of moet je sprintvoorbereiding doen. Dan zijn dit juist de koersen waar de kansen liggen. Het niveau is heel hoog, dus het is niet dat je zomaar een uitslag rijdt. Maar er is veel mogelijk en je kan altijd dromen.”

Wat kan er voor Teunissen zelf? “Ik droom ook van een uitschieter. Daar gaan we ieder jaar voor. De winter was iets minder, dus heb nog wat werk nodig. Iedereen is steeds vroeger in orde, dus is het ook geen nadeel als ik pas in maart of april top-top ben. Biniam (Girmay, red.) is onze leider, daaronder hebben we een paar jongens die met een goede dag ver kunnen komen. Het is even afwachten hoe iedereen afgelopen winter verteerd heeft. Maar we willen ons laten zien en voor een uitslag rijden.”

Supervoorjaar 2022

Twee jaar geleden kende Intermarché-Wanty dankzij diezelfde Girmay en Alexander Kristoff (inmiddels vertrokken naar team Uno-X Mobility, red.) nog haar beste voorjaar ooit. “Het is vorig jaar al gebleken dat bevestigen enorm lastig is. Dat zal dit jaar weer hetzelfde verhaal zijn. Biniam is goed begonnen in Australië, dat is een opsteker. Deze koersen zijn steeds zwaarder bezet, het is niet gemakkelijk om hier zomaar een uitslag te scoren. Bijna alle mannen zijn hier. Maar we gaan ervoor, anders konden we beter thuis blijven.”

“Vorig jaar kenden we redelijk veel tegenslag. We hebben veel gekoerst, veel punten gepakt. Maar er zijn ook veel renners ziek geworden, waardoor we wat lagen te kwakkelen in maart en april. Dan is het lastig om mee te doen. Nu hebben we met de meesten iets later gepiekt. We hopen dat het goed komt richting de komende weken. Zelf zie ik me niet per sé als potentiële winnaar, maar als ik een goede dag heb en op een goed moment kan anticiperen, kan er veel. Als het dan goed valt, zit er misschien iets mooi in.”