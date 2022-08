Mike Teunissen nieuwe Vuelta-leider: “Geel was mooi, rood misschien nog specialer”

Video

Mike Teunissen eindigde als vierde en als eerste renner van Jumbo-Visma in de tweede etappe van de Vuelta a España. De Nederlander is daardoor de nieuwe leider in het algemeen klassement. “Robert zei al dat het fantastisch was, ik kijk er echt naar uit. De leiderstrui in eigen land dragen is ongelooflijk.”

Teunissen kreeg deze ochtend pas het nieuws te horen dat hij misschien wel zijn eigen kans mocht gaan in de tweede rit van de Ronde van Spanje. “Nee, het was op voorhand niet het plan nee. Het algemeen klassement met Primoz Roglic is onze prioriteit. Deze ochtend werd ik dan ook verrast toen ze iets anders zeiden”, vertelde de Nederlander in het flashinterview.

“De ploegleiders gaven aan dat als we met Primoz veilig in de laatste drie kilometer geraken, ik mee mocht doen in de sprint en daardoor als eerste van Jumbo-Visma over de streep kon komen. Ik wil dan ook de ploeg bedanken dat ze me deze kans geven.”

Voor Teunissen is het niet de eerste keer dat hij de leiderstrui draagt in een grote ronde. In 2019 won hij de eerste etappe van de Tour de France, waardoor hij met de gele trui mocht rondrijden. “Geel was al heel speciaal, maar om daarna rood te kunnen dragen is misschien nog specialer. Robert zei al dat het fantastisch was, ik kijk er echt naar uit. De leiderstrui in eigen land dragen is ongelooflijk.”