zondag 24 september 2023 om 17:22

Mike Teunissen met gemengde gevoelens na EK 2023: “Laporte had minder wind tegen, zullen we maar zeggen”

Mike Teunissen liet zich veelvuldig zien in de finale van het EK in Drenthe. Uiteindelijk strandde de Nederlander op de vijfde plek, terwijl hij zijn ploeggenoot Olav Kooij derde zag worden. Toch waren er na afloop gemengde gevoelens.

“Ik denk dat we een heel goede koers hebben gereden”, begint Teunissen. “We doen eigenlijk alles heel goed. Laporte was heel sterk. Maar normaalgesproken pak je hem wel terug, als je daar met acht man achter blijft draaien. Maar hij had minder wind dan wij, zullen we maar zeggen.”

Waarom was het zo lastig om Laporte terug te halen? “Omdat hij hard rijdt. En wat ik zeg, hij had een beetje minder wind dan wij”, doelt Teunissen op de motards die voor de Fransman gereden zouden hebben. “Dat lijkt me evident. Maar wat ik zeg: laten we het er maar op houden dat Laporte ondanks alles ook ontzettend sterk was. Want in principe zie je altijd dat ze stilvallen op die laatste klim, maar hij schoot nog een keer in gang, zei Olav. Heel sterk van hem. Proficiat. Voor de rest kunnen we onszelf niet veel verwijten.”

Bondscoach Koos Moerenhout vertelde voor de start dat Nederland defensief zou koersen, maar toch zagen we Teunissen in de finale aanvallen. “Dat was voor de tv”, grapte de renner van Intermarché-Circus-Wanty. “Nee, kijk. Op een gegeven misten we een paar mannen. Als je dan wacht en je zit ingesloten, kunnen er zo tien man wegrijden, waar je dan achteraan moet gaan rijden. Daarom dacht ik: dan zal ik maar zelf gaan, dan zit ik in ieder geval mee. Het was een moment waarop het kon gebeuren. Maar ik heb nooit echt doorgezet, tot het einde met Olav erbij. Toen was het volle bak.”

“Dacht dat alles onder controle was”

Teunissen leek tijdens de koers op zijn gemak te zitten en na afloop bevestigde hij dat het inderdaad goed ging. “We werden eigenlijk een beetje verrast toen Laporte opeens weg was. Maar in principe wilden we sprinten met Olav. Met nog twee Belgen en twee Denen erbij dacht ik dat alles onder controle was. Maar we hebben ons verkeken op Christophe. Waar hij dat vandaan haalde? Echt knap. Waarschijnlijk was hij wel de beste man in koers.”