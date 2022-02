Mike Teunissen: “Ik hoop het goede gevoel van tijdens de stage bevestigd te zien”

Interview

“Hoe belangrijk de versterking is? Dat moet je eigenlijk aan Wout vragen. Vorig jaar lag ik op de bank, maar de Ronde van Vlaanderen zag ik als een dieptepunt. Bij de tweede passage over de Kwaremont hadden we op Wout na niemand meer in het peloton. Dus ik mag hopen dat we met z’n allen kunnen afspreken dat dit niet meer gaat gebeuren. Maar dat verwacht ik ook niet. Met de nieuwe jongens erbij gaan we beter gestoffeerd de finale kunnen ingaan. Als hij nog wat volk om zich heen heeft, wordt het voor Wout toch wat makkelijker.”

Over zijn eigen rol is Mike Teunissen voorlopig iets vager. Logisch ook, nadat hij twee jaar op rij het voorjaar aan zijn neus voorbij zag gaan. In 2020 door een knieblessure, vorig jaar door een gescheurde spier in het bovenbeen na een val op stage. “Sinds mijn ritzege in de Tour, ondertussen al tweeënhalf jaar geleden, heb ik niet veel stappen meer kunnen zetten in mijn ontwikkeling.”

Bevestiging

“Laat me zeggen dat ik in Omloop Het Nieuwsblad blij zal zijn als we met dertig man overblijven en ik daar nog bij ben, want dat is toch al even geleden. Ik heb er wel vertrouwen in, maar toch… Eerst die bevestiging krijgen, daarna kan ik verder kijken. Want je kan nog zulke goede waardes op training rijden, dat wil nog niet zeggen dat je dat ook in koers gaat kunnen”, predikt Teunissen toch enige voorzichtigheid. “Het zou fijn zijn om dat goede gevoel van tijdens stage ook bevestigd te zien in koers.”

Op Kuurne-Brussel-Kuurne na, waar Van Aert er niet bij is, rijdt Teunissen hetzelfde programma als zijn kopman. Maar dat betekent volgens de Limburger niet dat er voor hem geen kansen komen. “Of ik eigen ambities heb? Dat klinkt alsof dat iets vies is, maar in het voorjaar hoeft dat nog niet zo verkeerd te zijn. Misschien is de kans wel groter om een koers te winnen in de ploeg van Wout, dan erbuiten.”

“Natuurlijk zijn we ons allemaal bewust van het feit dat Wout de ontegensprekelijke kopman is. Ik ken mijn plaats. Het zou belachelijk zijn om te zeggen: als Wout Mathieu van der Poel niet kan volgen, dan doe ik het wel even. Anderzijds, als ik een schaduwfavoriet counter en ik hoef niet te rijden omdat Wout achterop komt… En daarachter rijden ze toch niet en we gaan naar de meet toe, dan biedt dat kansen. Én dan ben ik nooit bezig geweest om zelf de koers te winnen. Dat is toch het mooie aan het voorjaar. Er kan van alles gebeuren. In de Tour kan je meestal vooraf zeggen wat er gaat gebeuren.”

Vedetten

Teunissen benadrukt ook nog dat de hele ploeg zich optrekt aan haar kopman. “Niet alleen aan Van Aert, maar ook aan Primož Roglič bijvoorbeeld. Het zijn de beste wielrenners van de wereld, maar hoe die toch de balans kunnen vinden tussen heel erg normaal doen en hun professionalisme. Als Primož me in de Tour vraagt hoe het bij mij thuis gaat, dan denk ik echt: man, jij bent bezig met de Tour te winnen. Wat interesseert jou nou hoe het bij mij thuis gaat? Maar dat siert hen enorm.”

“Tezelfdertijd zijn ze bezig met de kleinste details over voeding, over hun fiets, maar op een stimulerende manier. Niet op een vedetten-manier. Dat zorgt ervoor dat je mee gaat in hun verhaal. Vorig jaar lag ik tijdens onze hoogtestage op de kamer met Wout. Dan is het toch iets vaker die oefeningen doen, elke avond op tijd naar bed. Dat stelt misschien niet zoveel voor, maar als je dat consequent blijft doen… Zo trek je je automatisch op aan dat niveau.”