Mike Teunissen: “Het was fijn om weer in een peloton te rijden”

Mike Teunissen maakte woensdag zijn rentree in het peloton. De coureur van Jumbo-Visma deed dat in de Ronde van Hongarije, waar hij in de openingsrit koerste in dienst van de jonge sprinter Olav Kooij. “Het was fijn om weer in een peloton te rijden”, vertelt Teunissen na afloop.

“Het was te verwachten dat er een groep met een aantal vluchters het grootste gedeelte van de dag voorop zou rijden. De finale was wel best hectisch. Desondanks kregen we het voor elkaar om Olav goed gepositioneerd te krijgen”, blikt Teunissen terug.

“Helaas raakte hij in de laatste meters voor de sprint mijn wiel kwijt en had ik zelf niet meer het overschot om mee te sprinten”, aldus de klassiekerspecialist die het voorjaar aan zich voorbij moest laten gaan. Zelf werd hij 55ste. “Olav kwam wat opgesloten te zitten waardoor hij jammer genoeg pas zevende werd. Er had misschien een hogere klassering ingezeten.”

Bij een valpartij op een trainingskamp liep Teunissen een spierscheur op in zijn bovenbeen. Inmiddels is hij daarvan hersteld en heeft hij zijn eerste wedstrijdkilometers van 2021 dus kunnen maken. “Persoonlijk kan de manier waarop ik vandaag gereden heb mij wel bekoren. Het was fijn om weer in een peloton te rijden. Op naar nieuwe kansen in de komende dagen”, zegt hij.