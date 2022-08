Mike Teunissen genoot van rode trui: “Nu de Vuelta winnen met Roglic”

Video

Mike Teunissen verloor in de derde etappe van de Vuelta a Españ de rode leiderstrui aan ploeggenoot Edoardo Affini. De 29-jarige klassieke specialist mengde zich gisteren nog in het sprintgeweld in Utrecht, maar liet vandaag lopen. “Meerdere jongens dit gevoel laten ervaren.”

“Het doel van de ploeg was om Primoz Roglic uit te problemen te houden. Als de kans zich voordeed, gingen we Edoardo Affini vooruitschuiven voor de rode trui”, vertelde Teunissen na afloop in het flashinterview. “Met alle renners van ons in dezelfde tijd hadden we de kans om met de poppetjes te schuiven”, vertelde hij na afloop aan onder meer WielerFlits.

Na Gesink en Teunissen is het nu dus de beurt aan hardrijder Affini. “We hadden met het team het idee om meerdere jongens het gevoel van het koersen in de rode trui te laten ervaren. Edoardo werkt heel hard voor de ploeg en het is heel mooi voor hem.”

“Nu proberen de Vuelta te winnen met Primoz”

Voor Teunissen was het na de Tour de France van 2019 al de tweede keer dat hij een leiderstrui in een grote ronde droeg. “Het was een hele speciale dag voor mij. Iedereen langs de kant keek naar me en juichte me aan. Ik hoop dat dit gevoel ook voor Edoardo zal gelden in Spanje. Vanavond vliegen we daarheen en gaan we proberen de Vuelta te winnen met Primoz”.