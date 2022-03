Mike Teunissen: “12de en pas vierde van de ploeg, dat zegt genoeg”

Mike Teunissen reed een meer dan verdienstelijke E3 Harelbeke en zou finaal als 12de afgevlagd worden. De Limburger was vol lof over de dominantie van Jumbo-Visma. “Ik haal net niet de top tien en ben toch pas vierde renner van de ploeg. Dat zegt genoeg, denk ik.”

“We zijn al iets gewend na Parijs-Nice”, begint Teunissen. “Maar onze kopmannen blijven verbazen. Dit is echt straf, met voorsprong de beste ploeg waar ik ooit deel van uitmaakte.”

Ook van zijn eigen prestatie was Teunissen best tevreden. “Dat viel me niet tegen, nee. We hadden vooraf al het plan opgevat om op de Taaienberg een eerste prik uit te delen. Die helling is altijd een sleutelpunt in deze wedstrijd. We wisten dat we daar voorin moesten zitten en als dat gebeurt, kan je niet zo goed zelf het initiatief nemen. Ik denk dat ik in zowat 30ste positie zat en was daarmee de laatste van de ploeg. Het was een eerste serieuze schifting.”

Geviseerd

“We wisten ook dat de Paterberg een tweede kantelpunt in de koers was. Tja.. Die mannen (Van Aert en Laporte, red) beginnen eraan en dan zie je dat iedereen moet passen. Ook ik kon daar niet mee.”

Teunissen beseft dat zijn team volgende week zondag door iedereen geviseerd zal worden. “Eigenlijk was dat ook in de Omloop Het Nieuwsblad al zo. Toch waren de voorbije weken en dagen ook andere jongens op de afspraak. Ik denk maar aan Pogacar en Van der Poel. Maar goed, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen en daar lopen we nooit van weg. Maar dat betekent niet dat we in de Ronde ook de rest gaan oprollen. Elke koers moet gereden worden.”