Mike Bronswijk tekent bij Allinq Continental Cyclingteam voor 2022

Allinq Continental Cyclingteam heeft bekendgemaakt dat ze Mike Bronswijk (18) voor 2022 hebben getekend. Bronswijk reed het afgelopen jaar in de juniorencategorie bij Streetjump-ABLOC Development Team.

De renner uit Honselersdijk behaalde afgelopen september de twaalfde plek op het wereldkampioenschap voor junioren in Leuven. Daarvoor won hij in juli nog de Trofee van Vlaanderen. Door pech in zijn laatste twee wedstrijden heeft hij zijn seizoen niet kunnen beëindigen zoals hij had gehoopt.

Net als voor Bronswijk zal het voor Allinq het eerste jaar in het continentale wielrennen zijn. De ploeg is een voortvloeisel van WV De IJsselstreek en neemt onder meer Robin Löwik, Marien Bogerd, Maarten Vierhout en Jasper Schouten mee naar 2022.