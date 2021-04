Mihkel Räim slaat dubbelslag in slotrit Belgrade Banjaluka

Mihkel Räim (Mazowsze Serce Polski) heeft zondag de slotetappe in de rittenkoers Belgrade Banjaluka gewonnen. De sprinter uit Estland was na 163 kilometer de snelste sprinter in de straten van Banjaluka, de tweede grootste stad van Bosnië en Herzegovia. Räim is door zijn ritwinst ook eindwinnaar.

Räim was in de eindsprint sneller dan de Italianen Andrea Guardini (Giotti Victoria-Savini Due) en Leonardo Marchiori (Androni Giocattoli-Sidermec). Daarachter werden de Belgen Michael Van Staeyen en Simon Daniels vierde en vijfde.

Door zijn ritzege pakt Räim tien bonificatieseconden. Omdat de Estse oud-prof exact tien seconden achterstand had op leider Justin Wolf, staat hij nu op gelijke hoogte met de Duitser van Bike Aid. Räim heeft echter het voordeel van de meeste ‘korte’ uitslagen (40, 2, 3, 1) ten opzichte van Wolf (1, 37, 20, 45) en is daardoor de eindwinnaar.