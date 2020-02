Mihkel Räim vroeg in vorm in Antalya: “Ik richt mij op de semi-klassiekers”

Mihkel Räim heeft in de openingsetappe van de Tour of Antalya aangetoond in goede vorm te zijn voor de klassiekers. De Est van Israel Start-Up Nation won een snelle massasprint in de straten van Antalya, al durfde hij niet te juichen. “Pas op de streep wist ik dat ik had gewonnen. Vaak genoeg ben ik verslagen in de laatste meters, dus ik heb niet eens mijn handen in de lucht gedaan”, aldus een opgeluchte Räim tegen WielerFlits.

“Het was een gekke sprint”, haalt Räim terug. “Dat hadden we wel verwacht, omdat ik had de aankomst bekeken van tevoren. De etappe begon ook hier, dus we wisten dat het een gevaarlijke finish zou worden. Ik dacht dat we in de laatste vijf kilometer naar voren konden gaan, maar ik zei dat we echt al van voren moesten zitten. Gewoon om veilig te zijn. Uiteindelijk hebben we de trein van Alpecin-Fenix een beetje gebruikt toen zij opschoven. Daardoor konden we wat krachten sparen.”

Focus op semi-klassiekers

Räim is bezig aan zijn eerste jaar in de WorldTour. Sinds 2015 is hij met de Israëlische ploeg meegegroeid. Het betekent ook dat voor de sterke Est de grote klassiekers in het vooruitzicht liggen. “Ik moet nog geselecteerd worden natuurlijk, maar ik zit wel in de voorselectie. Deze zege bewijst dat ik niet slecht in vorm ben, dus ik kijk er naar uit. Ik richt mij sowieso op de semi-klassiekers en misschien rijd ik ook nog WorldTour-klassiekers. Daar heb ik echt zin in”, zegt hij.

Geen Tour of Hainan

Eigenlijk zouden Räim en zijn ploeggenoten van Israel Start-Up Nation helemaal niet aan de start staan van de Tour of Antalya. “Normaal gesproken zouden we de Tour of Hainan rijden, maar die werd geschrapt. Ik ben dus blij dat de organisatie ons hier uitgenodigd heeft. Ook al is het een reservewedstrijd voor ons, elke overwinning telt. Het is UCI 2.1 en het niveau van sprinters is niet heel slecht. Er zijn echt snelle mannen hier”, doelt hij onder meer op Tim Merlier. De Belgisch kampioen was favoriet, maar kwam door twee lekke banden en een val niet aan sprinten toe.

Door de ritzege van Räim op Marko Kump (Adria Mobil) en Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) mag de Est vrijdag in de tweede etappe van start in de roze leiderstrui.