Miguel Indurain over Tadej Pogacar: “Hij is de te kloppen man”

Miguel Indurain is onder de indruk van Tadej Pogačar. Dat vertelt de Spanjaard, die begin jaren negentig (van 1991 tot en met 1995) vijf keer achter elkaar de Ronde van Frankrijk won, in een interview met de Spaanse sportkrant El Mundo Deportivo. “Als je de Tour één keer wint, kan dat als een verrassing gezien worden, maar als je tweemaal de beste bent, dan ben je daarna de te kloppen man”, stelt Big Mig.

Indurain wordt tijdens het gesprek ook gevraagd naar de specifieke kwaliteiten van Pogačar. “Het is een moedige jongen, die het hele jaar goed is. Hij begon het jaar winnend en eindigde het ook zo. Verder heeft hij klasse en temperament. Hij valt van ver aan en rijdt ook nog eens een goede tijdrit.”

Wat Indurain echter nog het meest opvalt aan de Sloveen, is dat hij alle moeilijkheden lijkt te ontwijken of overwinnen. “Er waren deze Tour de France veel valpartijen en lastige momenten, maar Pogačar is er keer op keer goed doorheen gekomen”, geeft hij aan.

Fan van Greg Van Avermaet

Toch wijst hij erop dat Pogačar noch iemand anders het wielrennen tegenwoordig op alle terreinen domineert. “Van de generatie van de afgelopen jaren ben ik echt een fan van Greg Van Avermaet, omdat hij in allerlei soorten wedstrijd meestrijdt. De Tour, tijdritten, klassiekers – noem het maar op. Maar er is niemand die in al die koersen tegelijk echt heerst”, verklaart de 57-jarige ex-renner.

“Natuurlijk is er Alejandro Valverde, die nog steeds op een goed niveau rondrijdt, maar ook bij hem is het niet helemaal meer wat het geweest is. Nu zijn pensioen eraan komt, beginnen we in Spanje veel druk te leggen op de nieuwe generatie. Het is echter heel moeilijk om in het huidige peloton mee te doen voor de grote prijzen. Onze jongens hebben de tijd nodig om te groeien op dit niveau, maar zijn sterk genoeg”, verwijst hij naar onder andere Juan Ayuso or Carlos Rodríguez, twee Spaanse toptalenten.