‘Miguel Ángel López zoekt nieuwe ploeg ondanks doorlopend contract bij Astana’

Miguel Ángel López staat tot eind 2023 onder contract bij Astana Qazaqstan, maar zou desondanks op zoek zijn naar een nieuwe ploeg. Dat meldt Zikloland. De relatie tussen de twee partijen zou deuken hebben opgelopen nadat López werd genoemd in een Spaans dopingonderzoek.

Astana Qazaqstan schorste de Colombiaan in juli vanwege deze vermeende betrokkenheid, maar hief die schorsing later weer op omdat er ‘geen bewijzen’ waren. López reed nadien onder andere de Vuelta a España voor de Kazachse ploeg. Hij beëindigde de Spaanse ronde als vierde. Volgens Zikloland betekent dat echter niet dat alles weer koek en ei is, en zou de toekomst van López weleens elders kunnen liggen.

López keerde begin 2022 terug bij Astana Qazaqstan, nadat hij in 2021 één jaar voor Movistar reed. Daar vertrok Superman na een opvallend voorval in de Vuelta a España. In de twintigste etappe – López lag tot die dag op koers voor een podiumplek – raakte de klimmer achterop. Hij deed er alles aan om terug te keren bij de groep klassementsrenners, maar moest van zijn ploeg zijn achtervolging afblazen. Daardoor ontstond onenigheid tussen de ploegleiding en López, die wilde opgeven, vervolgens toch weer op de fiets stapte en uiteindelijk toch de strijd staakte.