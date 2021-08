Miguel Angel Lopez: “We gaan een aantal mooie dagen tegemoet”

Miguel Ángel López deed zaterdag een dappere poging om tijd terug te pakken op Primož Roglič. De Colombiaan leek even ver weg te rijden, maar hield aan de meet slechts vier tellen over. Toch overheerst na afloop tevredenheid.

“Het goede gevoel is vandaag het belangrijkste dat ik meeneem naar de komende dagen. In de laatste kilometer had ik door de lucht moeite met het verdedigen van mijn voorsprong, maar uiteindelijk is het zeer goed gegaan. Morgen trekken we opnieuw de bergen in. Ik ben bij met wat we nu hebben en we gaan nog een aantal mooie dagen tegemoet”, aldus de Colombiaan.

Na veertien dagen geeft López wel aan de vermoeidheid er bij iedereen steeds meer insluipt, maar de Movistar-renner ziet daar een voordeel in: “Het is makkelijker om door het peloton te rijden. Niet iedereen wil meer in het eerste deel rijden en de vroege vlucht vertrekt ook steeds sneller.”