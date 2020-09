Miguel Ángel López wachtte zijn kans af: “Boven 2000 meter voelt als thuis” woensdag 16 september 2020 om 17:51

Miguel Ángel López maakte grote indruk met zijn zege bovenop Col de la Loze. De Colombiaan rukte zelfs op naar de derde plaats in het algemeen klassement. “Het was niet makkelijk voor me om dit te bereiken. Ik heb hier heel hard voor moeten werken. De emoties gieren door mijn lichaam.”

De Colombiaan wist dat deze finish hem op het lijf was geschreven. “Deze etappe past me”, vertelt hij in het flashinterview. “Boven 2000 meter voelt het voor mij als thuis, dus was dit mijn kans. We hebben het verdiend en we hebben hier voor gevochten.”

López voelde zich op de Col de la Madeleine even wat minder, maar werd door zijn ploeg goed door de etappe geloodst. “Zij hebben mij heel goed gesteund. Ik denk dat alles perfect volgens plan is verlopen.”

Tot slot geeft de emotionele Colombiaan aan zijn familie te missen, die momenteel in Colombia vertoeft. “Ze zijn heel ver bij me vandaan. Ik vind het erg moeilijk om mijn zoon te missen.”