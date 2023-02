Miguel Ángel López vernedert tegenstand op Colombiaans tijdritkampioenschap

Miguel Ángel López is de nieuwe tijdritkampioen van Colombia. De 28-jarige renner van Medellín-EPM versloeg zijn ploeggenoot Walter Vargas met meer dan een minuut verschil. Oud Astana-renner Rodrigo Contreras kreeg als nummer drie meer dan twee minuten aan zijn broek. Verderop in de top-tien zagen we ook enkele WorldTour-renners.

Het Colombiaans kampioenschap tijdrijden vond plaats in en rondom Bucaramanga. Daar was een rondje uitgetekend van ruim 43 kilometer, dat López aflegde in net geen 53 minuten. Vargas gaf een minuut en twaalf seconden toe, Contreras verloor twee minuten en achttien seconden. Op de plekken vier en vijf vonden we Diego Andrés Camargo (EF Education-EasyPost) en Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) terug. Laatstgenoemde kreeg tijdens zijn race tegen de klok af te rekenen met mechanische pech.

Het is voor López zijn derde zege van het nog prille seizoen. Vorige week sloot hij de Vuelta a San Juan winnend af. In die rittenkoers won hij ook de koninginnenrit naar de Alto Colorado. De Colombiaan kwam vorig jaar nog uit voor Astana Qazaqstan, maar werd daar begin december ontslagen omdat er nieuw bewijs tegen hem zou zijn in een dopingzaak.