Miguel Ángel López valt van het podium: "Ik voelde me niet goed"

Primož Roglič was niet de enige verliezer na de allesbeslissende tijdrit in de Tour de France. Miguel Ángel López leek voor de tijdrit nog op weg naar een podiumplek, maar zakte door het ijs op weg naar La Planche des Belles Filles. “Ik voelde me niet goed in de tijdrit”, aldus López, die nu ‘slechts’ zesde staat in het klassement.

De kopman van Astana leek een mooie buffer te hebben opgebouwd na zijn knappe ritzege op de Col de la Loze. Het verschil met Richie Porte, zijn voornaamste uitdager voor de derde plaats, was voor de tijdrit naar La Planche des Belles Filles 1:39. Dit bleek echter niet voldoende voor López, die bijna vijf minuten verloor op Porte.

Voor de Australiër van Trek-Segafredo is het zijn eerste podiumplek in de Ronde van Frankrijk. Een teleurgestelde López moet (normaal gesproken) genoegen nemen met een zesde plaats. “We begonnen in een goede positie aan de slottijdrit, maar de Tour duurt dus één dag te lang”, aldus de Colombiaan. “Ik droomde van een podiumplek.”

“We hebben een goede Tour gereden, maar je moet het wel afmaken. Je kunt het wielrennen vergelijken met een voetbalwedstrijd. Aan het einde van een wedstrijd heb je altijd een winnaar en verliezer. Ik had geen goede dag en moet dit gewoon accepteren.”