Miguel Ángel López over opgave: “Ik kon niet normaal trappen door de pijn”

Miguel Ángel López staakte al in het eerste uur van de vierde etappe van de Giro d’Italia de strijd. Een blessure aan zijn linkerdijbeen voorkwam dat de 28-jarige Colombiaanse klimmer van Astana Qazaqstan verder kon rijden. “Triest om de Giro op deze manier te moeten verlaten.”

Astana Qazaqstan laat in een perscommuniqué weten dat López al een paar dagen last had van zijn dijbeen. Tijdens de eerste etappes in Hongarije en op de rust- en reisdag is geprobeerd de problemen te verhelpen, maar dat lukte niet waardoor de klimmer tijdens de vierde etappe moest opgeven. “Onze eerste diagnose is een peesontsteking aan de quadriceps door vermoedelijke of een oude blessure. In de komende dagen zal hij een grondige medische controle ondergaan om de exacte oorzaak van de blessure te vinden en de juiste behandeling te starten.”

López zelf baalt. “Het is erg triest om de Giro op deze manier te moeten verlaten. De ploegleiding heeft er alles aan gedaan om me te helpen herstellen, maar dat was onmogelijk tijdens de ronde. Ik hoopte van dag tot dag dat het beter zou gaan en ik erdoorheen kon komen, maar vandaag kon ik gewoon niet normaal trappen door de pijn in mijn dij. Jammer genoeg moet ik de koers en mijn ploegmaats verlaten. Ze waren hier om me te helpen voor het klassement te vechten, maar dat is wielrennen. Ik wens de jongens en de ploeg veel succes.”