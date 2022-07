‘Miguel Ángel López maakt volgende week zijn rentree’

De rentree van Miguel Ángel López is volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport aanstaande. De Colombiaan van Astana Qazaqstan kwam sinds de Giro d’Italia niet meer in actie. López moest in de Italiaanse ronde al vroeg opgeven wegens een heupblessure.

De 28-jarige López zal over een week, op maandag 25 juli, weer een rugnummer opspelden voor de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika. De Colombiaanse klimmer hoopt in deze wedstrijd (1.1) weer wat koersritme op te doen richting de Vuelta a España, zijn grote hoofddoel in het najaar. López staat ook op de voorlopige deelnemerslijst van de Vuelta a Castilla y Leon (27-28 juli), een Spaanse tweedaagse van 2.1-niveau.

López moest door een heupblessure al vroeg opgeven in de Giro d’Italia en besloot zijn pijlen vervolgens te richten op de Tour de France. De Franse ronde kwam echter te vroeg voor de klimmer en dus moest de berggeit nieuwe doelen stellen. De 77ste editie van de Vuelta a España begint op vrijdag 19 augustus in Utrecht. López stond in 2018 (derde achter eindwinnaar Simon Yates en Enric Mas) al eens op het eindpodium van de Vuelta.