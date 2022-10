Miguel Angel López kleurt finale Giro del Veneto: “Heel de dag vol gereden”

Miguel Angel López was een van de smaakmakers van de Giro del Veneto. De Colombiaan reed in de finale van de Italiaanse eendagskoers weg met een grote kopgroep, waarna hij zelf de forcing voerde en de groep uitdunde. In een sprint met vijf moest Superman López uiteindelijk vrede nemen met plaats vier.

Op de laatste beklimming van de dag reed de renner van Astana Qazaqstan weg met Matteo Trentin, Rémy Rochas, Alessandro De Marchi en Mattéo Vercher. Het vijftal reed samen naar de finish in Veneto, al probeerde López de sprint nog de ontlopen. “Aangezien er geen beklimmingen meer waren in de absolute slotfase, had ik niet veel opties meer om te winnen”, vertelde hij op de site van zijn ploeg.

“Het was in het algemeen een snelle en zware dag. Er werd de hele dag vol gereden, er was geen tijd om te herstellen. Ik voelde me echter best goed en ben blij dat ik kon strijden voor een goed resultaat.” De 28-jarige López kwam dit weekend ook in actie in de Ronde van Lombardije en op het WK Gravel, maar in beide wedstrijden kwam hij niet in aanmerking voor een ereplaats.