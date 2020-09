Miguel Ángel López: “Het was niet mogelijk om aan te vallen” donderdag 17 september 2020 om 19:23

Er werd voor de start van de achttiende etappe reikhalzend uitgekeken naar het koersgedrag van Miguel Ángel López. De Colombiaan was op de loodzware Col de la Loze nog de sterkste klimmer, maar was vandaag vooral bezig om te volgen. “Het was niet mogelijk om aan te vallen”, zo vertelde hij na afloop.

De kopman van Astana kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep, in het spoor van mannen als Tadej Pogačar en Primož Roglič. Dit betekent dat hij nog altijd derde staat in het klassement (op 1:27 van leider Roglič) en aankomende zaterdag in de individuele tijdrit mag proberen om een podiumplaats uit de brand te slepen.

“Het was echt een zware etappe, maar ik kende onderweg geen problemen. De ploeg heeft het opnieuw geweldig gedaan, waardoor ik energie wist te sparen richting de zwaarste beklimming van de dag. Het tempo lag ontzettend hoog en het was niet mogelijk om iets te proberen. De gravelstrook was gevaarlijk, maar ik kende gelukkig geen pech.”

López is blij dat hij ook na vandaag nog derde staat in het klassement. “We zijn nu weer een etappe dichter bij Parijs. Ik zal zaterdag nog een keer alles geven in de tijdrit. Een tijdrit aan het einde van de Tour, dat is echt iets aparts. Maar eerst moeten we de etappe van morgen nog afwerken.”