Miguel Ángel López denkt aan combinatie Tour-Vuelta in 2021

Miguel Ángel López zal zich volgend seizoen waarschijnlijk richten op de Tour de France en de Vuelta a España, zo laat hij weten aan Antena 2. De 26-jarige Colombiaan, die in 2021 zal uitkomen voor Movistar, zal normaal gesproken pas in maart weer een rugnummer opspelden.

“We zijn nu bezig met het uitstippelen van een programma, maar we moeten nog knopen doorhakken”, aldus López. “Ik denk wel dat ik wat later aan het seizoen zal beginnen, waarschijnlijk pas in maart. Ik train sinds kort weer met het oog op 2021. Ik richt me volgend jaar denk ik op de Tour en de Vuelta.”

Naweeën van de crash

López reed de voorbije seizoenen voor het Kazachse Astana en nam afscheid met een zware val in de openingstijdrit van de Giro d’Italia. De klimmer laat nu weten dat hij lang heeft gesukkeld met de naweeën van de crash. “Het gaat nu gelukkig weer goed, maar ik kon toch tweeëneenhalve maand niet fietsen na die valpartij.”

“Ik ben nu echter weer in staat om te trainen en dat zorgt voor voldoende optimisme richting de toekomst.” Volgens de laatste geruchten is Movistar van plan om ook Enric Mas uit te spelen in de Tour. Alejandro Valverde lijkt zich dan weer volledig te richten op de Vuelta. Het kopmanschap in de Giro d’Italia valt in principe aan Marc Soler ten deel.