‘Geen Tridente bij Movistar in de Tour de France’

Movistar gaat, in tegenstelling tot voorgaande uitgaves, komend seizoen niet met drie kopmannen van start in de Tour de France. Naar verluidt delen Enric Mas en nieuwkomer Miguel Ángel López het kopmanschap in de Franse etappekoers.

Het is de regionale krant Diario de Navarra die het nieuws over de strategie van de Spaanse ploeg van Eusebio Unzué meldt. Mas reed afgelopen seizoen in zowel de Tour de France als de Vuelta a España naar de vijfde plek in het eindklassement. In de Vuelta leverde hem dat bovendien de trui voor de beste jongere op. López komt deze winter over van Astana. Met die ploeg eindigde hij in het afgelopen seizoen als zesde in de Tour. Ook won hij een etappe.

Naar het zich laat aanzien ontbreekt Alejandro Valverde, na negen deelnames op rij, in de Tour. In principe wordt de Vuelta a España zijn enige grote ronde in 2021, mogelijk zijn laatste seizoen als wielerprof. De 40-jarige Spanjaard, afgelopen nog twaalfde in de Tour en tiende in de Vuelta, rijdt vermoedelijk een voornamelijk Spaans programma. Ook in de Olympische Spelen van Tokio is hij normaal gesproken te bewonderen.

Het kopmanschap in de Giro d’Italia valt in principe aan Marc Soler ten deel. Dat was ook al het plan voor 2020, maar uiteindelijk veranderden die plannen. De Spaanse renner reed eerst de Tour, waar hij 21e werd, en vervolgens de Vuelta. In eigen land won hij de etappe naar Lekunberri.