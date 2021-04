Miguel Ángel López debuteert voor Movistar in Ronde van Romandië

Movistar heeft bekendgemaakt welke zeven renners dinsdag aan de start staan in de Ronde van Romandië. Marc Soler, de beoogde kopman voor de Giro d’Italia, voert de selectie aan, terwijl Miguel Ángel López zijn wedstrijddebuut maakt voor de Spaanse ploeg.

Voor López wordt het zijn eerste koers sinds de Giro d’Italia, die hij al op de openingsdag moest verlaten na een val. De Colombiaan hield geen breuken over aan zijn val, maar wel liep hij een diepe wond op waaraan hij moest worden geopereerd. Ook kon hij door de naweeën van zijn crash tweeënhalve maand niet fietsen. De Giro was zijn laatste optreden voor Astana, want na zes seizoenen verkaste hij deze winter naar Movistar.

López kende een valse start bij zijn nieuwe werkgever, want na een positieve coronatest moest hij de trainingsstage in Almería overslaan en moest hij zijn geplande seizoensstart uitstellen. De Ronde van Romandië wordt komende week zijn eerste wedstrijd. Volgens de plannen van de ploeg doet de Colombiaanse klimmer dit jaar zowel de Tour de France als de Vuelta a España. In beide ronden deelt hij het kopmanschap met Enric Mas.

Movistar voor de Ronde van Romandië 2021

Dario Cataldo

Johan Jacobs

Miguel Ángel López

Mathias Norsgaard

Marc Soler

Albert Torres

Davide Villella