Miguel Ángel Fernández verrast met ritzege in La Tropicale Amissa Bongo

Miguel Ángel Fernández is de verrassende winnaar geworden van de vijfde etappe van La Tropicale Amissa Bongo. De 25-jarige Spanjaard van Burgos-BH kwam na een korte etappe van 104 kilometer naar Angodjé als eerste over de finish. Het is voor Fernández zijn eerste profzege.

In deze korte en vlakke rit waren er meerdere groepen die weg probeerden te rijden. Ritwinnaar Geoffrey Soupe schoof mee in een vlucht van zes, waarna nog een aanvalspoging van veertien renners volgde. Die groep pakte meer dan een minuut voorsprong, maar werd ook snel weer ingerekend.

TotalEnergies controleerde het peloton en haalde ook late uitvalspogingen terug. De laatste aanval volgde op tien kilometer van het einde, maar de verwachte massasprint kwam er. Daarin bleek Miguel Ángel Fernández van Burgos-BH de slimste. Hij finishte met een voorsprong op Geoffrey Soupe en Henok Mulueberhan.

De leiderstrui blijft in handen van Jason Tesson, die al sinds de derde etappe aan kop gaat in het algemeen klassement.