Mick van Dijke over materiaalpech op WK tijdrijden: “Te lang mee doorgereden”

Mick van Dijke doet op het WK tijdrijden voor beloften in Wollongong niet mee voor de topklasseringen. De Nederlander werd vooraf aangeduid als een van de favorieten voor de zege, maar noteerde aan de finish de op dat moment zevende tijd.

“Ik heb alles gedaan wat ik kon, ik probeerde zo hard mogelijk te rijden”, vertelde Van Dijke na afloop van zijn rit aan Eurosport/GCN. “Ik had niet de beste dag, niet de dag die ik gewild had. De benen waren niet heel goed, maar wel ok.”

Materiaalpech

Nadat hij op het tweede tussenpunt nog derde stond, kreeg Van Dijke in de slotfase af te rekenen met materiaalpech. “Ik kreeg een probleem met mijn fiets, de band raakte het frame. Ik denk dat ik daar een beetje te lang mee ben doorgereden. Het werd erger en erger. Toen wisselde ik van fiets. Dan weet je dat je veel tijd verliest en je een goed resultaat kan vergeten. Want alles moet honderd procent zijn. Als dat niet het geval is, weet je dat dat over is.”

Voorbereiding

Dat hij niet de beste benen had, lag niet aan de voorbereiding, vertelde het 22-jarige talent van Jumbo-Visma. “Ik heb me heel goed voorbereid, ik heb er alles aan gedaan. Ik ben hier al twee weken. Je moet een geweldige dag hebben en het materiaal moet honderd procent zijn. Als er één ding mist, kun je een goed resultaat vergeten. Dat gebeurde vandaag.”

Op het moment dat Van Dijke binnenkwam, had Leo Hayter de beste tijd. De Brit legde het 28,8 kilometer lange parcours vijftien seconden sneller af dan Carl-Frederik Bevort, de voorlopige nummer twee.