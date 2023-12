donderdag 7 december 2023 om 18:59

Michel Mouris klopt Floris Haverdings in Cyclocross Rucphen U19

Michel Mouris heeft de juniorenwedstrijd van de Cyclocross Rucphen gewonnen. De Nederlander versloeg Floris Haverdings. De derde plaats was voor de Belg Ieben Jacobs.

De 16-jarige Mouris kwam solo over de streep in Rucphen. Hij zette Haverdings op twintig seconden, terwijl Jacobs of 46 tellen volgde. Jacobs’ landgenoot Neo Tielens was de enige andere renner die nog binnen de minuut eindigde.

Cyclocross Rucphen

Uitslag junioren mannen

1. Michel Mouris in 41m32s

2. Floris Haverdings op 20s

3. Ieben Jacobs op 46s

4. Neo Tielens op 58s

5. Lennes Jacobs op 1m06s

6. Bern Zimmermann op 1m17s

7. Jente Derksen op 1m19s

8. Luca van der Veken op 1m38s

9. Nick Wisse op 1m44s

10. Thomas Huitema op 1m48s