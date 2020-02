Michel Cornelisse voelt geen druk in het voorjaar: “Bij ons leeft dat niet”

Alpecin-Fenix gaat zonder druk het klassieke voorjaar in, vertelt Michel Cornelisse een week voor het Vlaamse Openingsweekend. “Misschien leggen de media die druk heel hoog, maar bij ons leeft dat niet”, zegt de ploegleider van kopmannen Mathieu van der Poel en Tim Merlier tegen WielerFlits.

“We beseffen heel goed dat we vorig jaar een geweldig seizoen hebben gehad”, vertelt Cornelisse. “We hebben nu een aantal versterkingen erbij gehaald, dus laten we hopen dat we vorig jaar kunnen evenaren en misschien zelfs verbeteren. Elke wedstrijd starten we met de instelling om te winnen, we gaan uit van hetzelfde scenario.”

De Belgische ploeg bereidde zich op drie fronten voor op de klassiekers: in de Ruta del Sol, de Volta ao Algarve en de Tour of Antalya. Cornelisse was zelf in Turkije, maar volgde de andere koersen op de voet. “We zien dat de ploeg goed aan het rijden is. Vrijdag werd Modolo tweede in de Algarve en Mathieu gaat steeds beter rijden. Hier in Turkije deden we ook goed mee, dus de renners zijn er wel klaar voor.”

‘Vorm Van der Poel belooft alleen maar goede dingen’

Van der Poel begint zijn klassieke voorjaar komend weekend in Omloop Het Nieuwsblad. “Wat ik zie is dat hij heel goed bezig is”, zegt Cornelisse, die het hele voorjaar in de volgwagen zal zitten namens Alpecin-Fenix. “Volgens mij is hij verbaasd over hoe ver hij staat, dus dat belooft alleen maar goede dingen. Zijn voorbereiding is natuurlijk al even bezig, alle trainingsschema’s gaan die kant op naar het Openingsweekend. Voor hem was elke etappe in de Algarve in voorbereiding op de Omloop.”

‘Merlier gaat goed om met favorietenrol’

Op de zondag na de Omloop is het aan Belgisch kampioen Tim Merlier in Kuurne-Brussel-Kuurne. Het wordt voor de sprinter zijn eerste klassieke voorjaar. “Het is voor Tim een extra motivatie dat hij met de Belgische kampioenstrui in de rondte rijdt, daar zie ik hem elke dag van genieten. Kuurne-Brussel-Kuurne is een wedstrijd waarin hij goed kan scoren”, aldus de Nederlandse ploegleider.

Merlier wordt steeds vaker gezien als favoriet in vlakke koersen, zeker in aanloop naar KBK. Cornelisse had Merlier onder zijn hoede in Antalya en zag dat hij geen problemen heeft met die rol. “Daar gaat hij heel goed mee om, vind ik persoonlijk. Hij blijft heel relaxed en ontspannen, dus het geeft geen problemen”, aldus Cornelisse.