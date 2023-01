Michel Cornelisse krijgt prominente rol bij Fenix-Deceuninck

Michel Cornelisse krijgt in 2023 een nieuwe functie binnen de wielerploegen van de gebroeders Roodhooft. De ervaren Amsterdammer krijgt een prominente rol bij de vrouwenploeg Fenix-Deceuninck, dat dit jaar debuteert in de Women’s WorldTour.

Afgelopen seizoen was hij al geregeld actief als ploegleider bij het vrouwenteam. Zo was hij onder meer aanwezig in de allereerste Tour de France Femmes. De samenwerking is van twee kanten goed gevallen, waardoor de promotie een logische vervolgstap is.

Afgelopen seizoen was oud-renster Heidi Van de Vijver nog hoofdploegleidster van het vrouwenteam. Vanwege privé-omstandigheden heeft ze haar functie voor onbepaalde tijd moeten neerleggen.

De laatste jaren was Cornelisse regelmatig van de partij bij successen van onder meer Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck (en voorgangers). De 57-jarige Cornelisse, met een verleden als ploegleider bij teams als Vacansoleil-DCM, MTN-Qhubeka en Roompot-Nederlandse Loterij, verdwijnt niet volledig uit het mannenpeloton. Het is de bedoeling dat hij af en toe nog een koers blijft begeleiden van het Alpecin-Deceuninck, het team waar Van der Poel onderdeel van uitmaakt.

In 2018 was Cornelisse nog in beeld als mogelijke bondscoach van de KNWU. Destijds stond hij nog onder contract bij de opleidingsploeg van SEG Racing Academy. Het jaar erop pikte Corendon-Circus, een voorloper van Alpecin-Deceuninck, hem op.

Op de teampresentatie werd eerder al bekendgemaakt dat naast Fenix-Deceuninck er nog een tweede vrouwenploeg bij komt in de structuur van de Belgische formatie: Fenix-Deceuninck Continental.

Lees meer: Fenix-Deceuninck lanceert nog een team voor vrouwen