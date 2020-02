Michel Cornelisse over Van der Poel: “Mathieu is vaak het pispaaltje bij ons” dinsdag 18 februari 2020 om 13:42

In de Ronde van de Algarve maakt Mathieu van der Poel voor het eerst dit seizoen zijn opwachting in een wegwedstrijd. In aanloop naar de rittenkoers sprak podcast De Grote Plaat met de ploegleider van Alpecin-Fenix, Michel Cornelisse. Hij komt met enkele leuke anekdotes over het Nederlandse multitalent.

“Mathieu is een eenvoudige jongen”, omschrijft Cornelisse de 25-jarige renner. “Hij deelt soms de borden met eten uit aan zijn ploeggenoten. Dat zie ik Valverde niet direct doen. Die heeft toch nog iets speciaals binnen de ploeg.”

“Hij is ook vaak het pispaaltje in de WhatsApp-groep”, weet de welbespraakte ploegleider. “Als hij een keer verloren heeft bijvoorbeeld. Dan wordt hij in de maling genomen, maar de andere keer doet hij zelf net zo hard mee.”

Cornelisse kan het karakter van zijn pupil zeker waarderen, al vervloekt hij zijn impulsieve en speelse karakter ook wel eens, zo onthult hij. “Hij is niet makkelijk te coachen, maar dat doe ik dan ook niet. Ik vind het belangrijk dat renners van zijn generatie fouten durven te maken”, besluit hij zijn verhaal.

Van der Poel staat morgen aan het vertrek van de Ronde van de Algarve. Aan zijn zijde krijgt hij Sacha Modolo, Kristian Sbaragli, Dries De Bondt, Senne Leysen en Otto Vergaerde.