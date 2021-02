Michal Kwiatkowski: “UCI, denk eens na over echte gevaren”

Een dag nadat de UCI nieuwe veiligheidsmaatregelen aankondigde, richtte Michał Kwiatkowski zich via social media tot de bond. De Pool riep op eens na te denken over ‘echte gevaren, zoals olie op het wegdek’.

Deze week kondigde de UCI nieuwe maatregelen aan om de veiligheid van renners te verbeteren. Zo worden voortaan veiligheidsmanagers aangesteld en wordt strenger opgetreden bij gevaarlijk gedrag in het peloton, denk aan het aannemen van een gevaarlijke houding op de fiets. Renners die dalen op zijn bovenbuis, de zogeheten super tuck, krijgen allereerst een waarschuwing, maar kunnen vanaf 1 april zelfs worden geschorst.

Een dag later, na de derde etappe van de Ster van Bessèges, stuurde Kwiatkowski een bericht naar de UCI. Even daarvoor was de wereldkampioen van Ponferrada (2014) in de laatste afdaling naar de finish op een oliespoor onderuitgegaan. Voor de etappe beantwoordde ik nog wat vragen over het dalen op de bovenbuis. Alsjeblieft UCI, denk eens na over echte gevaren, zoals olie op het wegdek. Beschuldig ons niet van het veroorzaken van valpartijen.”

Volgens Kwiatkowski is er nog ‘veel werk te verrichten op het vlak van veiligheid en organisatie in de wielersport’. “Een maximale lengte voor sokken en een verbod op afdalen op de bovenbuis: de perfecte afleiding van hulpeloosheid.”

So just before the stage I was answering questions about riding on the top tube. Please @UCI_cycling think about the real risks, like oil on the road today. Don't blame us for causing crashes. There is so much to do on safety and organization side of cycling… @Etoile_Besseges pic.twitter.com/3SV3dmOyDF — Michał Kwiatkowski (@kwiato) February 5, 2021

Ook voor de start van de derde etappe had Kwiatkowski al gereageerd op de nieuwe maatregelen van de UCI. Cyclingnews meldde dat de Poolse renner achter het streven van de bond staat om de veiligheid van renners te verbeteren, maar dat hij zich niet kan vinden in een verbod op dalen op de bovenbuis. “Dat is enkel een manier om de verantwoordelijkheid voor valpartijen bij de renners te leggen. Ze kunnen zoveel andere dingen eerst aanpakken, zoals afzettingen. Maar het rijden op de bovenbuis? Sorry, maar daar kan ik me niet in vinden. We zijn tenslotte profrenners.”

“Als ze nu het rijden op de bovenbuis verbieden, mag je volgend jaar niet meer met je armen in de lucht je overwinning vieren. Straks komen ze nog met snelheidsbeperkingen. Ik denk dat ze meer bezig moeten zijn met de organisatorische zijde van de wedstrijden.” Kwiatkowski erkent dat het rijden op de bovenbuis in het peloton soms gevaarlijk is. “Maar er gebeuren meer van dat soort dingen, zoals drinken in het peloton terwijl het zestig per uur gaat. Dat is ook gevaarlijk. Ik denk niet dat ze zulke dingen kunnen tegenhouden.”

Kwiatkowski steunt wel de nieuwe regels rond het weggooien van bidons buiten de ‘green zones’. “Dat nu duidelijk is dat we bidons niet zomaar mogen weggooien en zo andere renners in gevaar brengen, is een goede veiligheidsmaatregel. Hopelijk worden renners die zoiets zonder nadenken doen, voortaan gestraft.” Wel vindt hij dat renners die per ongeluk een bidon verliezen, onbestraft moeten blijven. “Het is soms moeilijk te beoordelen waardoor een bidon op de weg belandt, want soms gebeurt dat door een drempel of door een slecht wegdek.”