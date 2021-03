Michal Kwiatkowski reed drie weken met gebroken rib

Michal Kwiatkowski blijkt drie weken geleden een rib gebroken te hebben in de Trofeo Laigueglia. Dat vertelt de coureur van INEOS Grenadiers op sociale media. De Pool reed ondanks zijn blessure Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

Begin maart was Kwiatkowski betrokken bij een valpartij in de Trofeo Laigueglia, die gewonnen werd door Bauke Mollema. De Pool was in de finale betrokken bij een crash met Andrea Bagioli van Deceuninck-Quick-Step. “Ik heb vooral schaafwonden en hopelijk niets gebroken”, zei Kwiat toen.

Er kwamen geen breuken aan het licht, waardoor de wereldkampioen van 2014 ‘gewoon’ van start ging in Strade Bianche. Die koers reed hij niet uit. Tirreno-Adriatico (51ste in het klassement) en Milaan-San Remo (17e) reed hij wel uit. “Vandaag blijkt dat ik een rib gebroken heb. Het was geen makkelijke Italiaanse campagne sinds mijn val in Laigueglia, fysiek en mentaal. Nu is rust het beste”, schrijft hij.

As it turned out today, I have a fractured rib 🙃 It hasn't been an easy Italian campaign since the crash in Laiguelia, physically and mentally on the same time. "Rest to be the best" mode ON@INEOSGrenadiers

— Michał Kwiatkowski (@kwiato) March 22, 2021