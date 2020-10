Michal Kwiatkowski na Brabantse Pijl: “Die Moskesstraat is verschrikkelijk”

Voor het eerst in zijn carrière startte Michael Kwiatkowski in de Brabantse Pijl. En de 30-jarige Pool gaf aan onder de indruk te zijn. “Dit was een van de zwaarste wedstrijden van het jaar. Wat een lastige koers. Vooral die Moskesstraat is loodzwaar. Die was er ook teveel aan voor mij.”

Ritwinst in de Tour de France, vierde op het WK en toptienplaatsen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daar doet hij vandaag nog een ereplaats bij in de Brabantse Pijl. Een wedstrijd die de Pool vooraf naar eigen zeggen toch wat onderschatte.

“Dit was een van de zwaarste wedstrijden van dit jaar. Als je ziet dat de wereldkampioen al op twee ronden van het einde beslist om aan te vallen… Ik kan er niet over oordelen, want het was mijn eerste deelname hier. Maar van zo ver aanvallen, dit moet toch een loodzware editie geweest zijn”, vroeg hij zich even voorbij de finish in Overijse af.

Gent-Wevelgem, Brugge-De Panne, Ronde en Roubaix

“Ik heb een aantal keren gaten moeten dichten. Ik heb zo afgezien op die kasseiklim (de Moskesstraat, voor het eerst in het parcours opgenomen, red). Die ligt mij echt niet. Op de geasfalteerde hellingen lukte het wel om terug te komen, maar na die laatste keer op die kasseiklim lukte het niet meer. Ik heb geprobeerd. Heb mijn best gedaan, in de hoop dat het nog zou samenlopen voor een laatste keer.”

Hoe druk het voor de voormalige wereldkampioen de voorbije weken ook al is geweest, het einde is nog niet in zicht. “Met Gent-Wevelgem, Brugge-De Panne, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix komen er nog een paar mooie wedstrijden aan. Ik hoop dacht ze allemaal doorgaan. Of de benen nog mee willen? Ik wil mezelf niet beoordelen, maar de vorm is nog aanvaardbaar, denk ik. Ik hoop het seizoen in elk geval goed af te sluiten.”

Dat hij niet start om de hoop te vullen, vertelde hij tot slot nog. “Mentaal heb ik in elk geval nog de kracht om er iets van te maken. Ik ben ambitieus. If I race, I race… Vroeg of laat komt er nog wel een kans op een overwinning.”