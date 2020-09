Michal Kwiatkowski: “Dit ga ik nooit vergeten” donderdag 17 september 2020 om 17:47

We zagen een emotionele Michal Kwiatkowski in het flashinterview, enkele luttele minuten na zijn ritwinst. “Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik ben aan de hele ploeg”, vertelde Kwiatkowski.

Het was voor de Pool zijn eerste ritzege in een grote ronde ooit, en wat voor één. “Het was een ongelooflijke dag. Ik ben Richard en de hele ploeg zo dankbaar en ga dit moment nooit vergeten. Ik heb al veel mooie zeges geboekt, maar dit was een totaal nieuwe ervaring. We hadden alle tijd om er van te genieten en dit moment heel bewust mee te maken.”

Het was bovendien een beloning voor het aanvalswerk dat INEOS-Grenadiers al enkele ritten lang aan de dag legt. “We hebben de laatste drie dagen, sinds het vertrek van Egan Bernal, alles geprobeerd wat we konden om de ritten te winnen en in de ontsnappingen te zijn. Vandaag hadden we schijnbaar allemaal onze beste benen ooit, het is ongelooflijk hoe we als collectief gereden hebben. Ik hoop dat Egan het gezien heeft en hij ervan heeft genoten.”

Die andere sterke man vandaag, Marc Hirschi, schakelde zichzelf uit met een te snelle afdaling en bijkomende val. “Hij heeft daar veel te veel risico genomen’, vindt Kwiatkowski. “Hij nam die bocht veel te snel. Ik heb op tijd geremd daar. Je kan beter op 99 procent rijden in een afdaling en veilig blijven, dan vol gaan en zo eindigen. We hebben gewoon onze eigen koers gereden en daarna ook blijven rijden en dat heeft goed uitgepakt. We hebben iets te vieren vanavond.”