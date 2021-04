Michael Woods vijfde in Luik: “Met lef gekoerst”

Het was Michael Woods die gisteren in Luik-Bastenaken-Luik de favorietengroep uit elkaar reed in de beklimming van de Roche-aux-Faucons. De Canadees van Israel Start-Up Nation koerste met lef, kwam als vijfde over de streep en was na afloop tevreden met zijn optreden.

“Ik ben echt trots op de manier waarop ik heb gekoerst”, liet hij na de finish via zijn ploeg weten. “Jammer genoeg kwam ik als vijfde over de streep, want ik wilde winnen en ik reed om te winnen. Ik kon me echter niet positioneren in de eindsprint zoals ik wilde. Ik koerste dan wel om te winnen, maar ik ben niet al te teleurgesteld. Het was een goede dag. Mijn doel was om met lef te rijden en ik heb het gevoel dat ik dat heb gedaan.”

Woods reed op de Roche-aux-Faucons de favorietengroep uit elkaar, waarna hij samen met Julian Alaphilippe, Tadej Pogačar, Alejandro Valverde en David Gaudu wegreed. Uiteindelijk kwam het op een sprint aan. “Achteraf gezien had ik de sprint van achteruit moeten beginnen vanwege de wind op kop. Aan de andere kant ben ik echt trots op hoe ik heb gereden. Ik was agressief, ik viel aan en ik heb met mijn hart gekoerst. Zo wil ik graag koersen en dat is ook de manier om te koersen.”

‘Ploeg hoort hier thuis’

Ook in de ploegleiding overheerste tevredenheid. “Ik ben supertrots op de wijze waarop de ploeg heeft gekoerst”, vertelde ploegeigenaar Sylvan Adams, die het team in zowel de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik vergezelde. “Dit zijn geen kleine wedstrijden. De beste renners ter wereld stonden aan de start en we lieten zien dat niet alleen onze kopman hier thuishoort, maar ook de volledige ploeg die voor hem heeft gewerkt.”

“We zijn een ploeg om voortaan rekening mee te houden. Ik denk dat we de perfecte wedstrijd hebben gereden. De ploeg volgde het koersplan exact zoals we hadden bedacht. De resultaten gaan zeker komen. Ik twijfel er niet over dat we enkele wedstrijden gaan winnen en belangrijker nog, de andere ploegen weten het. Dit is nog maar het begin”, aldus Adams. Woods’ volgende wedstrijd is de Ronde van Romandië, die morgen begint.