Michael Woods slaat dubbelslag in koninginnenrit La Route d’Occitanie

Michael Woods heeft op dag drie van La Route d’Occitanie een dubbelslag geslagen. De Canadees toonde zich de sterkste in de koninginnenrit naar het skioord Les Angles en nam zo ook de leiderstrui over van Roger Adrià. Carlos Rodríguez reed lang voorop met Woods en eindigde uiteindelijk als tweede.

De derde en zwaarste etappe van La Route d’Occitanie werd gekleurd door een kopgroep van vier. Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), Nans Peters (AG2R Citroën), Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) en Igor Arrieta (Equipo Kern Pharma). Zij kregen slechts een geringe voorsprong, mede omdat Arkéa-Samsic en INEOS Grenadiers het tempo strak hielden in het peloton. Het was voor het viertal dus een onmogelijke missie om stand te houden op de Col de Jau (20,8 km aan 5,3%), Col des Hares (11,1 km aan 6,2%) en de vrijwel direct daarop volgende slotklim naar skioord Les Angles (2,7 kilometer aan 6,8%).

Arrieta solo

Arrieta hield het langst stand. Hij reed een tijdlang in zijn eentje voor het peloton uit en werd uiteindelijk op dertig kilometer van de streep weer in de kraag gevat. Op dat moment was de Col des Hares al begonnen. Hier legde INEOS Grenadiers de pees erover, vooral in de persoon van Laurens De Plus. De groep dunde langzaam maar zeker verder uit. Toen Arkéa-Samsic overnam van INEOS ging dat een stuk sneller: de renners gingen er met bosjes uit. Ook voor Pavel Sivakov en Jesús Herrada ging het op dit moment te snel.

Nairo Quintana was vervolgens degene die het af moest maken, maar het was juist een renner van INEOS, Carlos Rodríguez, die een verschroeiende versnelling plaatste. Quintana probeerde te volgen, maar kraakte. Alleen Michael Woods wist de Spanjaard te volgen. Achter het duo voorop kwamen Quintana, Alejandro Valverde en Cristián Rodríguez samen. Omdat de drie maar matig samenwerkten, werden ze niet veel later vergezeld door een ander drietal: Herrada, Mattias Skjelmose Jensen (Trek – Segafredo) en Jonas Gregaard (Uno-X).

Woods rijdt weg bij Rodríguez

Later kwamen ook Michel Ries en Nicolas Edet van Arkéa-Samsic nog terug. Zij begonnen te rijden voor Quintana, maar het verschil met de twee voorop was op dat moment al meer dan een minuut. Die twee kwamen dus als eerste door bij een tussensprint, waar Woods drie bonificatieseconden pakte en Rodríguez twee tellen opstreek.

Na afloop leken deze paar tellen voor Woods niet van groot belang. In de laatste oplopende kilometers richting Les Angles reed hij Rodríguez namelijk op grote achterstand en pakte hij met groot verschil de dagzege, als wel de leiding in het algemeen klassement. De Spanjaard zou in ongeveer twee kilometer bijna een minuut verliezen en werd nog bijna bijgehaald door de achtervolgers. Hij eindigde nog net op de tweede plaats.