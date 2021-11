Michael Woods: “Ik ga niet meer voor een klassement in de Tour”

Michael Woods heeft veel geleerd van het voorbije wielerseizoen. De Canadese klimmer gooit het roer om en zal voortaan niet meer als klassementsrenner naar de Tour de France trekken. “Ik beschik gewoon niet over het totale pakket om de Tour te winnen”, is hij eerlijk in een uitgebreid interview met Cyclingnews.

De 35-jarige Woods werd dit jaar door zijn ploeg Israel Start-Up Nation als klassementskopman uitgespeeld in de Ronde van Frankrijk. De Canadees kon al in de eerste week na een vroege valpartij een kruis maken over zijn klassementsambities. Woods moest zijn ambities bijstellen en ging vervolgens op jacht naar een ritzege en de bolletjestrui. De explosieve klimmer bleef uiteindelijk met lege handen achter, maar het heeft wel zijn ogen geopend.

“Ik was allereerst heel erg blij dat ik mocht starten als klassementsrenner. Als kind wil je ontzettend graag uitgroeien tot een ronderenner en vechten voor de eindzege in de Tour. Ik heb het nu meegemaakt, al kwam er snel een einde aan de droom. Ik had nog nooit op een dergelijke manier de Tour gereden, maar ik ben nu wel tot de conclusie gekomen dat ik het niet meer moet doen in de toekomst. Ik beschik gewoon niet over het totale pakket om een Tour te winnen.”

Grote vis

“Ik hoop echt dat Chris Froome weer zijn oude niveau kan bereiken, of dat we volgend jaar kunnen rijden voor een jonge renner. Ik zie mezelf meer als een rittenkaper. Ik denk dat ik over de kwaliteiten beschik om Touretappes te winnen”, aldus Woods. De Canadees hoopt volgend jaar eindelijk een grote vis binnen te hengelen. De ex-hardloper is al jaren een van de smaakmakers tijdens de klassiekers en grote rondes, maar winnen blijkt o zo moeilijk voor Woods.

“Ik hoop volgend jaar die grote overwinning binnen te slepen. Ik wil ook wat meer regelmaat aan de dag leggen en meer wedstrijden winnen. Ik zou met liefde een paar vijfde plekken willen inleveren voor een grote zege. Ik richt me opnieuw op de Ardennenklassiekers en ga dan vervolgens op jacht naar ritwinst in de Tour. Ik mag dan wel 35 jaar oud zijn, ik boek nog steeds progressie”, klinkt het ambitieus.