Michael Woods ‘geschaafd, maar niet gebroken’ na val op weg naar Châtel

Michael Woods moest zondag flink op de tanden bijten om de finish van de negende etappe van de Tour de France te bereiken. De Canadees van Israel-Premier Tech kwam al vroeg in de rit ten val en was behoorlijk gehavend.

De 35-jarige klimmer was in de openingsfase van de rit nog zeer actief, maar na goed veertig kilometer koers ging het mis. Woods was namelijk betrokken bij een valpartij, samen met onder meer Maximilian Schachmann, Jonas Rutsch, Neilson Powless, Tony Gallopin en Felix Grosssschartner. De Canadees leek er het ergst aan toe en moest met een gescheurde broek en trui zijn weg vervolgen.

Woods wist wel gewoon de finish te bereiken in Châtel, maar bleek te gehavend om onderweg nog een rol van betekenis te spelen. Zijn ploeg Israel-Premier Tech kwam vandaag tijdens de tweede rustdag met een korte mededeling. “Geschaafd, maar niet gebroken.” Woods geeft op zijn Instagram-pagina zelf ook nog tekst en uitleg. “Een zware dag op het werk… Het was mijn eerste valpartij in 362 dagen. De teller staat nu weer op nul.”

“Het was een pittige dag, maar ik ben altijd positief verrast door het kameraadschap in het peloton na een zware crash. Ik wil alle jongens bedanken voor de steun”, aldus Woods. De Canadees richt zich in deze Tour voornamelijk op ritwinst.