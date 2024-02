zondag 4 februari 2024 om 17:07

Michael Vanthourenhout redt Belgische eer op WK veldrijden: “Na mijn slechte start was dit het hoogst haalbare”

Video Mathieu van der Poel was ongenaakbaar op het WK veldrijden in Tábor en Joris Nieuwenhuis fietste voor Nederland naar een tweede plaats. Met Michael Vanthourenhout stond er toch nog een Belg op het podium. “Ik ben wel tevreden”, zei de nummer drie na afloop tegen WielerFlits.

“Een podium op een WK is altijd mooi meegenomen”, aldus Vanthourenhout. “Door mijn slechte start was dit wel het hoogst haalbare. Mijn eerste doel was goed weg zijn bij de start, maar dat mislukte volledig doordat Lars (van der Haar, red.) uit zijn pedaal schoot.”

“Maar goed, dat kan gebeuren. Ik heb direct de knop omgedraaid om zo snel mogelijk naar voren te rijden. Op zich had ik wel een goede dag, dus misschien had ik mee kunnen strijden om die tweede plaats. Maar tweede of derde op een WK maakt ook niet veel uit. Op het podium staan, is wel mooi.”

Vanthourenhout kende deze winter hoge pieken en diepe dalen, maar op kampioenschappen presteert hij vrijwel altijd goed. Vandaag was dat niet anders. “Ik denk dat we de voorbije weken allemaal wel heel goed waren. Ik hoop de komende weken nog een paar mooie uitslagen te rijden. Het was een seizoen met veel ups and downs. Ik heb ook veel ziekte gekend, maar ik ben blij dat het nu terug goed gaat en dat ik er een mooi einde van kan maken.”