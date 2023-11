zondag 5 november 2023 om 16:37

Michael Vanthourenhout piekt op juiste moment: “Vandaag was mijn dag”

Michael Vanthourenhout kende zeker geen vlekkeloze aanloop richting het EK veldrijden, maar in Pontchâteau was daar weinig van te merken. De Belg trok al in de eerste ronde in de aanval en soleerde op knappe wijze naar een tweede opeenvolgende Europese titel.

Het crossseizoen van Michael Vanthourenhout liep in de eerste weken zeker niet van een leien dakje. Door ziekte begon hij met een achterstand aan de eerste veldritten en tot overmaat van ramp kende hij in de Wereldbeker van Maasmechelen, amper een week voor de Europese titelstrijd, een slechte dag. Vanthourenhout gaf er in Maasmechelen zelfs vroegtijdig de brui aan.

We zijn nu een week verder en de wereld ziet er totaal anders uit: Vanthourenhout soleerde zondag, in loodzware omstandigheden, naar een nieuwe Europese titel. “Mijn seizoen verliep niet goed, maar ik voelde me na de Koppenbergcross al zeer sterk. Vandaag was mijn dag”, vertelde hij na afloop in het flashinterview.

“Ik had in het begin van de cross al goede benen en ging er van bij de start volle bak voor. Het was genoeg voor de overwinning. Ik ben heel blij met deze nieuwe titel. Het is wel jammer dat ik mijn Belgische kampioenstrui nu weer niet kan dragen, maar een tweede Europese titel is ook erg mooi.”