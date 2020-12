Michael Vanthourenhout: “Hoop de komende weken een vervolg te breien aan mijn goede seizoen”

Michael Vanthourenhout was woensdag in de X2O Trofee van Herentals de best of the rest achter Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal kon in de beginfase als enige het tempo van de kleppers volgen. “Ik was in die beginfase inderdaad even mee, maar het ging echt snoeihard”, blikt hij terug.

“Toen we met ons drieën vooruit reden en al een mooi gaatje hadden, hoopte ik even dat Mathieu en Wout het tempo wat zouden drukken om in de finale dan uit te maken wie de beste was, maar dat was eerder wishful thinking. Ik moest lossen en heb dan maar voor een eigen tempo gekozen”, aldus Vanthourenhout, die uiteindelijk derde werd op anderhalve minuut van Van Aert.

“Het gaat nu al goed sinds het Europees kampioenschap. Ik denk te mogen zeggen dat ik aan een goed seizoen bezig ben. Ik hoop daar uiteraard ook de komende weken nog een vervolg aan te breien”, zegt hij.

Eli Iserbyt

Voor ploeggenoot Eli Iserbyt was de vijfde plaats weggelegd in Herentals. Wel genoeg om zijn leidende positie in het X2O Trofee-klassement te verstevigen ten opzichte van concurrenten Lars van der Haar en Toon Aerts. “Het ziet er mooi uit inderdaad. De balans na vandaag had slechter gekund”, vertelde Iserbyt.

“Achteraf gezien was dit niet mijn meest favoriete omloop. Komt daarbij dat de top drie vandaag écht te rap reed voor mij. En ik ben zelf wellicht ook iets minder dan een paar weken geleden. Al is dat zeker geen bewuste keuze. Doel is in elk geval om de komende twee weken weer beter voor de dag te komen. Al is dat toch een beetje afhankelijk van het parcours”, aldus de Europese kampioen.