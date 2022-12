Michael Vanthourenhout: “Het parcours was verraderlijk, maar dan doe ik het altijd goed”

Michael Vanthourenhout won deze zaterdag de Wereldbeker Val di Sole. De Europees kampioen soleerde in de sneeuwcross ogenschijnlijk eenvoudig naar de zege. “Het ging heel goed vandaag”, zei hij na afloop dan ook in het flashinterview.

“Ik ben blij met deze zege. Het was genieten om voor het Italiaanse publiek te rijden”, aldus Vanthourenhout, die op het gladde parcours zoveel mogelijk probeerde om fouten te voorkomen. “Maar iedereen maakt hier veel fouten. Het was heel moeilijk. (…) Het was heel verraderlijk, maar ik doe het in zulke wedstrijden altijd goed.”

Eerst kon Niels Vandeputte hem nog volgen, maar net voor half koers reed Vanthourenhout weg bij de renner van Alpecin-Deceuninck. “Niels had een lekke band, denk ik. Maar mijn eigen tempo was ook heel hoog, dat probeerde ik de hele wedstrijd vol te houden. Het was genoeg om te winnen.”